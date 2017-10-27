Убийство Кеннеди: что нового расскажут рассекреченные архивы?

По решению президента США Дональда Трампа в четверг с последних все еще закрытых для публики документов по делу об убийстве Джона Кеннеди снят гриф "секретно". Что нового об этом убийстве, вокруг которого до сих пор существует множество теорий и сплетен, смогут рассказать рассекреченные файлы?

Где вы были в день, когда убили Джона Кеннеди, более полувека назад? Тони Гловер находилась в Далласе, наблюдала с обочины, как едет президентский кортеж. Ей было 11 лет.

"У меня было непростое детство, — вспоминает женщина. — Мне казалось, стоит только Кеннеди посмотреть на меня или помахать рукой, как дома сразу все образуется. Вот такие мечты 11-летнего ребенка".

Тони пришла на Дили-плаза рано утром в поисках удобной точки обзора.

"Он проехал рядом, улыбался и махал рукой. Джеки тоже улыбалась и махала — она сидела с моей стороны".

"Автомобиль заехал за угол. Я подумала: "буду бежать за этой машиной, пока она не скроется — это же президент, я буду ловить каждый миг".

"А потом у него взорвалась голова. Просто взорвалась".

Она сказала матери, что кто-то бросил в машину Кеннеди петарду. "Но я знала, что это не так", — говорит Гловер.

Сегодня, 54 года спустя, Тони Гловер — доцент Университета Скрэнтона в Пенсильвании.

"Я верю фактам, — говорит она. — Я была на пресс-конференции, посвященной убийству Кеннеди, и там были адепты конспирологических теорий. Некоторые из них неадекватны. Некоторые теории — абсолютно сумасшедшие", — убеждена она.

И все же у Гловер остаются вопросы, на которые пока нет ответов.

Что произошло

Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США, был застрелен 22 ноября 1963 года. В момент убийства Кеннеди находился в кабриолете.

Губернатор Техаса Джон Конналли, сидевший на переднем сидении перед президентом, был ранен, но выжил.

Меньше чем через час был убит сотрудник полиции Хьюстона Джей-Ди Типпит. Вскоре был арестован Ли Харви Освальд.

В течение 12 часов Освальду предъявили обвинения в убийстве президента Кеннеди и Типпита.

24 ноября, в воскресенье, Освальда вели через подвал полицейского управления Далласа для перевода в даласскую тюрьму. Хозяин ночного клуба в Далласе Джек Руби выстрелил Освальду в живот.

Перевод Освальда освещали многие СМИ в прямом эфире. Убийство видели миллионы зрителей.

Руби предъявили обвинения в убийстве и приговорили к смертной казни. Он обжаловал приговор, но умер от рака в 1967 году, до начала слушаний по апелляции.

Какова официальная версия

Спустя неделю после убийства действующий президент Линдон Джонсон создал комиссию для расследования, которую возглавил председатель Верховного суда Эрл Уоррен.

В отчете Комиссии Уоррена, опубликованном в 1964 году, утверждается следующее:

В Кеннеди стреляли из окна шестого этажа, расположенного у юго-восточного угла здания Техасского школьного книгохранилища

Стрелял Ли Харви Освальд

Никаких доказательств того, что Ли Харви Освальд или Джек Руби "участвовали в каком-либо внутреннем или международном заговоре" не найдено.

Были и другие расследования:

В 1968 году комиссия из троих врачей "поддержала медицинскую часть выводов Комиссии Уоррена"

В 1975 году Комиссия Рокфеллера, занимавшаяся расследованием действий ЦРУ внутри страны и за рубежом, "не нашла подтверждения причастности ЦРУ" к убийству Кеннеди

В 1979 году созданный тремя годами раньше Комитет палаты представителей США по политическим убийствам в целом поддержал выводы Комиссии Уорррена, но отметил, что "существует высокая вероятность того, что в президента Кеннеди стреляли двое".

В 1992 году конгресс США принял закон, в соответствии с которым все материалы дел по политическим убийствам — примерно пять миллионов страниц — были переведены в Национальный архив.

Сегодня около 88% этих документов открыты для публики, еще 11% — частично, из них вымарана деликатная информация. Около 1% документов полностью засекречены.

В соответствии с законом 1992 года, если не будет возражений от президента, все документы должны быть полностью раскрыты в течение 25 лет. Это произошло в четверг.

Какие еще есть теории

Тони Гловер, которая в возрасте 11 лет стала свидетелем убийства, говорит, что стрелять могли двое.

Многие считают, что второй стрелок мог располагаться на поросшем травой холме, мимо которого проезжал лимузин с президентом.

Тони считает, что второй стрелок — если он был — мог находиться с другой стороны дороги, по которой ехал Кеннеди.

"Этому есть довольно веские доказательства, — говорит она. — В это можно поверить".

Джефферсон Морли — бывший репортер газеты Washington Post. Он написал несколько книг на тему убийства Кеннеди.

Последняя из них, о бывшем руководителе контрразведывательных операций ЦРУ Джеймсе Энглтоне, выходит на этой неделе.

"Я никогда не писал о теориях заговора, я сообщаю ранее неизвестные факты об убийстве", — описывает Морли свою работу.

Морли "склонен сомневаться" в том, что Кеннеди застрелил именно Освальд. Он считает, что по президенту стреляли спереди, а не сзади. Морли ссылается на "фильм Запрудера", 26-секундный любительский документальный фильм, снятый Абрахамом Запрудером в Далласе в день убийства.

"Посмотрите на запись Запрудера. Кеннеди откидывает голову назад", — говорит Морли.

"Я знаю, что есть теория, что если стреляют сзади, то голова тоже отклоняется назад, в том направлении, откуда стреляли. Но с точки зрения здравого смысла, это кажется очень маловероятным", — говорит он.

"Это очень похоже на выстрел спереди", — считает Морли.

У Морли есть и другие поводы сомневаться в официальной версии.

Например, проведенный на Освальде после задержания "тест парафином" на следы пороховых газов на лице, таких следов не показал, что означает, что Освальд не стрелял из огнестрельного оружия перед задержанием. Однако в надежности этого теста давно сомневаются.

Губернатор Техаса Джон Конналли, сидевший на переднем сидении лимузина Кеннеди, заявил, что в него попала не та пуля, которой убили президента, а это противоречит выводам Комиссии Уоррена.

Официальная версия произошедшего не может не вызывать подозрений, считает Морли.

"Официально история такая — был такой парень, Освальд, о котором никто ничего не знал. Он вдруг появился ниоткуда и застрелил президента. Эта всем известная история, вне сомнений, ложная", — говорит он.

"За Освальдом четыре года следили люди из службы контрразведки ЦРУ, люди Джеймса Энглтона, начиная с декабря 1959 года, когда на него завели первое дело, по ноябрь 1963 года", — говорит Морли.

Загадочная поездка в Мехико и посещение посольства СССР

Исследователь Томас Вален, доцент Бостонского университета, в официальной версии не сомневается и считает, что Кеннеди действительно застрелил Ли Харви Освальд.

"И это не только я, а в целом большинство историков считают, что он был убийцей. Вопрос в том, был ли он вовлечен в какой-то более масштабный заговор", — говорит Вален.

Комиссия Уоррена пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку, но в ее докладе отмечено, что в 1959 году он посетил СССР, где прожил до 1962 года и безуспешно попытался получить гражданство.

Также комиссия установила, что Освальд, сам себя считавший марксистом, посещал посольства СССР и Кубы в столице Мексики за два месяца до убийства.

По мнению Валена, документы, которые опубликуют в четверг, помогут узнать больше о том, зачем он туда ездил.

"Что делал Освальд в Мехико за несколько недель до убийства? Встречался ли он с сотрудниками советской и кубинской разведок? Дали ли они ему "зеленый свет"?" — задается вопросами Вален.

"Причины хотеть смерти Кеннеди безусловно были у Фиделя Кастро. Мы, когда я говорю "мы", я имею в виду правительство США, сами пытались его [Кастро] убить", — говорит ученый.

Что может быть в новых документах

Калифорнийский адвокат Брюс Миролио за свою жизнь прочитал, как он говорит, "много тысяч" книг о Джоне Кеннеди и его убийстве.

"Даже сейчас я сижу в офисе и читаю 26-томный отчет Комиссии Уоррена", — сказал он во время нашей беседы.

По его мнению, в докладе содержатся ошибки, но несмотря на это, адвокат "в целом поддерживает" выводы комиссии.

Он не верит, что стрелков было двое, "скептически относится" к конспирологическим версиям и не ожидает от документов, которые опубликуют в четверг, никаких откровений.

"Количество людей, которые теоретически участвовали бы в сокрытии заговора, настолько велико, что кажется невозможным, что им удалось бы скрыть что-то серьезное", — говорит Миролио.

Тони Гловер считает, что посмотреть на новые материалы будет интересно, но сама она не будет заниматься расследованием, а останется свидетелем.

"Я ничего не могу подтвердить. Я стояла на роскошном параде, все были вне себя от радости. А еще через пятнадцать секунд нас сковал безнадежный ужас", — подытоживает она.