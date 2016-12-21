Турецкий полицейский, застреливший посла РФ в этой стране Андрея Карлова, не менее восьми раз обеспечивал безопасность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с момента попытки государственного переворота в июле этого года, сообщили местные СМИ.

По данным газеты Hurriyet 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован сотрудниками полиции после совершения убийства, с 15 июля восемь раз нес службу на мероприятиях, в которых участвовал Эрдоган, передает Интерфакс.

В ходе подобных событий, Алтынташ не входил в команду, которая занималась личной охраной Эрдогана, однако участвовал в полицейских операциях по обеспечению безопасности турецкого президента.

Кроме того, согласно автору издания Абдулкадиру Шелви, известному своими контактами в правящей элите Турции, в ночь попытки госпереворота в Турции — 15 июля — Алтынташ сообщил, что заболел и отпросился с работы. Чем именно он занимался в ту ночь, неизвестно, отмечает газета.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок". МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

Ранее сообщалось, что следователи в Турции выясняют, не поддерживал ли убийца посла контакты с Гюленом или его сторонниками. В сообщениях СМИ отмечалось, что это является основным направлением расследования.

Гюлен проживает в США; он — оппонент нынешних турецких властей. В Анкаре обвиняют проповедника и в организации неудавшейся попытки госпереворота летом этого года. Со своей стороны, Гюлен в ночь вторник назвал убийство Карлова "шокирующим и глубоко печальным" событием.

"Я самым решительным образом осуждаю этот отвратительный террористический акт", — говорилось в заявлении Гюлена. "Ни одна террористическая атака не может быть оправдана, независимо от исполнителей или заявленных целей", — отмечалось в документе.