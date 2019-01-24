Убийца из банды главного киллера России избежал пожизненного срока

Как установило следствие, Джиоев не только передавал киллерам приказы лидера преступной группы, но и сам планировал убийства, принимая участие в некоторых из них. Одним из самых жестоких преступлений, которые совершил Сынок, является похищение и убийство председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского.

Джиоев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и поделился ценной информацией о преступной организации. С учетом этих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уточняется, что данный приговор не является последним — по остальным преступлениям сообщника Гагиева будут проводится другие судебные разбирательства.

В 2015 году Джиоева задержали в Греции. 21 февраля 2018 года его передали России, где был заключен под стражу.

Банда Аслана Гагиева была создана в конце 1990-х: в основном в нее входили ветераны локальных вооруженных конфликтов, в том числе сотрудник прокуратуры и два офицера милиции. Они специализировались на совершении заказных убийств. К началу 2000-х годов деятельность преступного сообщества распространилась и на столичный регион.

Всего на счету сообщества 49 преступлений, в ходе которых были убиты 60 человек. Среди них — сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканских и муниципальных органов власти, бизнесмены, а также бывшие участники преступного сообщества.