Убийца девяти человек в Тверской области пытался заставить одну из жертв выкопать себе могилу

Преступник, застреливший девять человек в поселке Редкино в Тверской области, велел одной из жертв выкопать себе могилу. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

”Подозреваемый пытался заставить женщину копать себе могилу, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник”, — рассказал источник.

Массовое убийство было совершено, когда преступник распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. Официальный представитель управления МВД по Тверской области Вадим Левшин сообщил РИА Новости, что некоторым из присутствовавших удалось спастись. ”Есть выжившие. Я знаю точно, что одна из потерпевших спряталась под одеяло”, — рассказал Левшин.

Убийца стрелял из карабина 12 калибра. Полиция задержала преступника. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не пытался скрыться.

Следственный комитет РФ называет причиной массового убийства в Тверской области бытовой конфликт. Преступник поссорился со знакомыми, уехал к себе на дачу, взял там карабин и, вернувшись, открыл огонь по людям. Имени убийцы СК не называет. Сообщается лишь, что это житель Москвы 1972 года рождения.