У здания парламента в Лондоне задержан мужчина с ножом

Полиция Лондона задержала мужчину неподалеку от здания парламента. Уточняется, что задержанного не подозревают в намерении совершить теракт. Как сообщили в полиции, у мужчины был с собой нож.



"У Вестминстерского дворца арестован мужчина с ножом. Ранений нет", — сообщается в "Твиттере" лондонской полиции.

Как сообщает редактор газеты Evening Standard Джо Мерфи, полицейские применили к мужчине электрошокер после того, как прохожие обратили внимание на то, что он вооружен ножом.

В Лондоне введены повышенные меры безопасности после серии терактов, среди которых нападение 22 марта на Вестминстерском мосту.



Тогда британский гражданин Халид Масуд направил автомобиль на прохожих, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножом на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит другими полицейскими.