07.01.2018, 13:04

У стокгольмской станции метро прогремел взрыв, есть пострадавшие

 (56)
дополнено в 13:55
rus.delfi.ee
EST
У стокгольмской станции метро прогремел взрыв, есть пострадавшие
Foto: Andres Putting

В метрополитене Стокгольма в Швеции произошел взрыв, сообщает Yle. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел около 11:00 по шведскому времени (12:00 по эстонскому). Взрыв произошел у станции "Ворбю горд" на окраине Стокгольма, передает Expressen.

В результате инцидента пострадали как минимум два человека, один из них серьезно. На место прибыла полиция и саперы.

Как передает Aftonbladet, взрыв произошел, когда 60-летний мужчина поднял с земли гранату. Полиция не подтверждает, что взорвавшимся предметом была именно граната.

Также постояла находившаяся вблизи 45-летняя женщина.

Движение по красной линии метро перекрыто.

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