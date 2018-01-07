У стокгольмской станции метро прогремел взрыв, есть пострадавшие

В метрополитене Стокгольма в Швеции произошел взрыв, сообщает Yle. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел около 11:00 по шведскому времени (12:00 по эстонскому). Взрыв произошел у станции "Ворбю горд" на окраине Стокгольма, передает Expressen.

В результате инцидента пострадали как минимум два человека, один из них серьезно. На место прибыла полиция и саперы.

Как передает Aftonbladet, взрыв произошел, когда 60-летний мужчина поднял с земли гранату. Полиция не подтверждает, что взорвавшимся предметом была именно граната.

Также постояла находившаяся вблизи 45-летняя женщина.

Движение по красной линии метро перекрыто.