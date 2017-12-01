У рождественской ярмарки под Берлином нашли взрывное устройство

Полиция немецкого города Потсдам, расположенного рядом с Берлином, сообщила, что обнаружила взрывное устройство возле рождественской ярмарки.

Полиция позже обнаружила внутри взрывчатку и провела контролируемый взрыв. Посетители ярмарки были эвакуированы.

В полиции заявили, что отправили на экспертизу порошок, найденный внутри металлического цилиндра вместе с несколькими сотнями граммов гвоздей, чтобы выяснить, могло ли устройство сработать.

В декабре прошлого года 12 человек погибли, более 50 получили ранения в результате нападения исламиста на рождественскую ярмарку в Берлине. Нападавший угнал грузовик и въехал на нем в толпу гуляющих.

Настоящий водитель грузовика был убит незадолго до этого. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Более 2600 рождественских ярмарок открылось по всей Германии в понедельник. Представитель местного министерства внутренних дел на этой неделе признал, что риск новых нападений в Германии и Европе остается высоким, сообщает агентство Рейтер.