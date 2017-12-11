У рождественского базара в Берлине обнаружили патроны

Патроны были обнаружены в пластиковых пакетах в подземном гараже недалеко от замка Шарлоттенбург. В полиции заявили, что не связывают находку с терроризмом.

Вечером в воскресенье, 10 декабря, в Берлине была обнаружена партия патронов. О находке полицейским сообщил мужчина, который нашел патроны в подземном гараже, расположенном неподалеку от рождественского базара в районе замка Шарлоттенбург.

В двух пластиковых пакетах находилось 200 новых патронов калибра 7.65. Поскольку над подземным гаражом находилась мечеть, была объявлена полицейская тревога. Поздним вечером полиция проверила рождественский базар и парк замка Шарлоттенбург. Об обнаружении каких-либо дополнительных схронов оружия и патронов не сообщается.

В полиции немецкой столицы уже подчеркнули, что не видят причин связывать опасную находку с возможным терактом. "В Берлине всегда находят боеприпасы. По-видимому, кто-то убирался в гараже и нашел что-то, оставшееся там со времен его дедушек", цитирует представителя полиции Берлина агентство Reuters. В то же время, издание Bild уточняет, что раньше поблизости от этого подземного гаража находился клуб байкеров Hells Angels Nomads.