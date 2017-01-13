Родственники жертв катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в конце декабря в Краснодарском крае, конфликтуют с Министерством обороны из-за процедуры проведения панихиды. По словам семей погибших, военное ведомство выступает против проведения полноценной панихиды, несмотря на согласие иерархов Русской православной церкви.

Кроме того, родственники погибших и друзья их семей рассказали, что дата похорон до сих пор не определена. Накануне всех оповестили о том, что похороны пройдут 14 января, а уже в четверг сообщили, что они состоятся 16 или 17 января, сообщает Meduza.

Все расходы, связанные с погребением, взяло на себя Минобороны. 45 гробов собираются организованно привезти к мемориальному комплексу военного ведомства в подмосковных Мытищах. Там же, на улице, произойдет короткое отпевание погибших.

Вдова солиста Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Минобороны РФ Ивана Столяра Надежда пояснила изданию, что родственники рассчитывали на более торжественную и публичную церемонию.

По ее словам, она решила помочь в организации панихиды и связалась с представителями РПЦ. Настоятель Новодевичьего монастыря согласился предоставить для панихиды храм, а отпеть погибших должен был Ювеналий, патриарший наместник Московской епархии.

Надежде даже удалось получить предварительное согласие на проведение панихиды от самого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который, по словам Столяр, якобы ждет "команды".

"Кто дал Министерству обороны право распоряжаться отпеванием? Они сейчас не солдаты, не артисты, они наши погибшие родственники. За то, что министерство взяло на себя ответственность за похороны и расходы на них, — спасибо. Но желание родственников достойно проводить покойных не под их властью", — подчеркнула женщина.

Столяр также утверждает, что в офисе ансамбля имени Александрова она разговаривала с чиновником Минобороны, ответственным за организацию похорон. Ее собеседником был Сергей Фральцев, временно исполняющий обязанности начальника департамента культуры ведомства вместо занимавшего этот пост до 25 декабря и погибшего на борту Ту-154 Антона Губанкова.

Вдова передала журналистам содержание разговора с Фральцевым, отметив, что в ответ на вопрос, как проходит поисково-спасательная операция, чиновник посоветовал ей не волноваться: "Может, там всех поели рыбы". Просьбы родственников в отношении панихиды он, по словам Столяр, назвал "хотелками". Минобороны не хочет привлекать внимания к похоронам и не собирается ради них перекрывать дороги, сделала вывод вдова.

"У нас цель простая — чинно проститься, отпеть по-человечески. У Минобороны другая цель — по-быстрому всех закопать и забыть, чтобы никто не пикнул", — добавил в разговоре с журналистами друг семьи Столяр Петр Новиков.

Юрий Михайлюк, друг семьи еще одного погибшего участника ансамбля — Дмитрия Литвякова, также подтвердил существование конфликта между Минобороны и родственниками жертв трагедии. "Они заслуживают отпевания в центральном соборе Москвы. Весь мир их знал, а теперь собираются похоронить тихо, с литией на улице в мороз. Это неправильно", — пояснил он.

В пресс-службе РПЦ журналистам подтвердили, что находятся в курсе конфликта вокруг панихиды, но порекомендовали звонить в отдел церковной благотворительности, откуда корреспондента издания перенаправили в московскую областную епархию, где, в свою очередь, снова заявили, что комментарии по этому вопросу могут дать только в Минобороны.

Родственники жертв авиакатастрофы: "В Минобороны о нас забыли"

Претензии родственников жертв авиакатастрофы к Минобороны не заканчиваются вопросами организации панихиды. Так, многие жалуются, что они до сих пор не знают, когда смогут похоронить своих родных, и не знают, в чем причина катастрофы, а представители военного ведомства с ними не общаются, пишут "Новые Известия".

"Мы находимся в полном неведении. Нам никто не звонит. Ничего не сообщают… Родные погибших уже с ума сходят от этого молчания. Минобороны только много всего обещало, а в итоге… Все как всегда. Никакой поддержки. Всеми документами и организационными вопросами занимаются оставшиеся ребята из ансамбля", — рассказал изданию на условиях анонимности близкий родственник одного из погибших артистов.

По словам Эммы Штуко, сестры погибшего участника ансамбля Александра Штуко, существует проблема и идентификацией останков погибших. "Сейчас высеивают ДНК. Для точного ответа нужно 99,9% сходства с кровью матери и тем фрагментом, который найден. Должны были вчера позвонить и сказать уже точно по поводу похорон, но так и не звонили. Мы очень тяжело переживаем. У мамы периодические срывы и истерики", — рассказала она.

"Выплаты какие-то нам обещали, но пока ничего не пришло. Возникли проблемы со свидетельством о рождении Саши, мы думали, что он забрал его с собой в поездку, поэтому не смогли сразу подать все документы на получение выплат, но сейчас уже все документы найдены. Обещают начисления сделать вот-вот", — добавила Штуко.

Как заявлял ранее глава Минобороны Сергей Шойгу, с 28 декабря должны были начаться выплаты семьям погибших, напоминают журналисты. Страховая компания "Согаз" обязана выплатить компенсации семье каждого погибшего военнослужащего в размере более 5,8 млн рублей. Однако это не касается семей гражданских лиц, которых было большинство на борту разбившегося Ту-154.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел катастрофу 25 декабря, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, в том числе Елизавета Глинка (Доктор Лиза), директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, журналисты, а также 64 участника ансамбля имени Александрова, направлявшиеся на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.