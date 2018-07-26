У посольства США в Пекине произошел взрыв

У здания посольства США в столице КНР Пекине произошел взрыв, передает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев.

"Только что что-то взорвалось у посольства США в Пекине. Везде дым", — пишут очевидцы с места события.

Blast Heard Near United States Embassy in Beijing https://t.co/mpUWDX4T8H - @NYTimes — Breaking World News (@IntNewsWatch) July 26, 2018

Explosion outside US embassy in Beijing. No reports of injuries or deaths as yet. This video from the scene making rounds on social media here #Beijing #tictocnews pic.twitter.com/N2NezbTrTv — Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) July 26, 2018

На видеозаписях, опубликованных в твиттере, видно сильное задымление на территории близ посольства. На место происшествия прибыли машины полиции.

Сообщается, что есть пострадавшие, однако об их количестве информации пока нет. На данный момент в СМИ поступает противоречивая информация об инциденте.

По некоторым данным, неизвестный мужчина попытался забросить за ограду здания посольства самодельную бомбу, однако она взорвалась прежде, чем ему удалось это сделать.

В свою очередь китайское издание Global Times передает, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции "задержали женщину, которая облила себя керосином и предположительно пыталась совершить самосожжение".