26.07.2018, 09:55

У посольства США в Пекине произошел взрыв


Интерфакс
EST
Peking
PekingFoto: Mark Schiefelbein, AP

У здания посольства США в столице КНР Пекине произошел взрыв, передает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев.

"Только что что-то взорвалось у посольства США в Пекине. Везде дым", — пишут очевидцы с места события.

На видеозаписях, опубликованных в твиттере, видно сильное задымление на территории близ посольства. На место происшествия прибыли машины полиции.

Сообщается, что есть пострадавшие, однако об их количестве информации пока нет. На данный момент в СМИ поступает противоречивая информация об инциденте.

По некоторым данным, неизвестный мужчина попытался забросить за ограду здания посольства самодельную бомбу, однако она взорвалась прежде, чем ему удалось это сделать.

В свою очередь китайское издание Global Times передает, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции "задержали женщину, которая облила себя керосином и предположительно пыталась совершить самосожжение".

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