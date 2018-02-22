У посольства США в Черногории прогремел взрыв

Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице, а затем подорвал себя. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters.

По его данным, инцидент произошел незадолго до полуночи в среду, 21 февраля. Портал Analitika.me сообщает, что местные жители слышали два взрыва.

Сотрудник полиции заявил, что "произошел инцидент". Других подробностей он не привел.

Сайт Cafe del Montenegro сообщает, что в результате происшествия как минимум один человек - сам нападавший - погиб. По данным полиции, взрывное устройство, которое он кинул в здание дипмиссии, было ручной гранатой. Мотивы нападавшего пока не ясны. Ведется расследование.





Фотограф Reuters в Подгорице рассказал, что улицу, на которой произошло ЧП, перегородил полицейский автомобиль. При этом никаких повреждений здания он не заметил.

Местные СМИ пишут, что полиция оцепила Революционный бульвар, где расположены посольства США и Агентство национальной безопасности Черногории.

В связи с происшествие посольство США в Черногории выпустило уведомление. Гражданам США рекомендовано избегать район, в котором расположена дипмиссия.