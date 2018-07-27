У МИД Эстонии нет официальной информации от России о пограндоговоре

Официально Россия не предоставляла Министерству иностранных дел Эстонии информацию о ратификации пограндоговора, также как и о визите делегации Госдумы РФ, сообщает rus.err.ee.

"Как было согласовано, ратификация пограндоговоров проходит параллельно. У нас прошло первое чтение, теперь очередь Госдумы сделать это", — ответили в МИД на запрос ERR.

"Что касается приезда делегации российских парламентариев в Эстонию, то у нас нет точной информации об этом".

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий сказал ERR, что дата ратификации договора о границе между Эстонией и Россией может быть названа в ближайшем будущем.