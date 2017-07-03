У мечети во Франции произошла стрельба, ранены восемь человек

Неизвестные открыли огонь по людям, выходящим из мечети во французском городе Авиньон. Ранены 8 человек.

Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети во французском городе Авиньон. Как сообщает газета La Provence поздно вечером в ночь на понедельник, 2 июля, местная полиция считает инцидент скорее "сведением счетов", чем террористической атакой. По неподтвержденным данным, среди раненых как минимум один ребенок.

Газета также цитирует очевидцев, которые рассказали, что один из двух стрелявших, чьи лица были скрыты под масками, открыл огонь около 22.30 по местному времени, когда люди выходили из мечети. После стрельбы нападавшие сумели скрыться. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Полиция предполагает, что между местной молодежью мог возникнуть конфликт, что и привело к стрельбе, отмечает агентство Reuters.

Ранее, в четверг, 29 июня, был арестован неизвестный мужчина, который попытался въехать на автомобиле в толпу людей рядом с мечетью в парижском пригороде Кретей. В результате этого происшествия никто не пострадал.