У ИГИЛ в Ираке больше нет подконтрольных им городов

Иракская армия практически полностью освободила от джихадистов город Талль-Афар, расположенный на северо-западе страны в провинции Найнава. Это был последний оплот боевиков в Ираке.

С момента взятия Мосула в середине июля этого года Талль-Афар оставался основной тактической целью для освобождения от боевиков террористической группировки ИГИЛ, которые захватили обширные районы Ирака в 2014 году, провозгласив на этих территориях исламский халифат, сообщает euronews.

Талль-Афар — это последний бастион игиловцев на территории Ирака. Бои пока ещё идут на сереро-восточных окраинах города, но в освобождённые кварталы уже возвращаются покинувшие их жители. Помимо арабского населения в этих местах живут также этнические туркмены и курды, некоторые из которых активно поддерживали террористов ИГИЛ.