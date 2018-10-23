У дома миллиардера Джорджа Сороса в Нью-Йорке нашли бомбу

Полиция получила сигнал о подозрительном свертке: один из сотрудников Сороса, работающих у него в доме, открыл доставленную посылку и увидел в ней взрывное устройство.

Прибывшие саперы обезвредили бомбу. Местные власти заверяют, что местные жители в безопасности. Расследованием произошедшего занялось ФБР.

Как напоминает Fox News, действия Сороса, который активно спонсирует "развитие демократии" в других странах, далеко не всегда находят понимание в этих странах. В Румынии, Македонии, Сербии и Словакии развернуты кампании против миллиардера, "финансирующего зло". В Венгрии была запрещена деятельность его структур.

Издание также напоминает, что некоторые сторонники теории заговора считают, что Сорос тайно финансирует караваны мигрантов, которые двигаются из Центральной Америки к границе США.