У черноморского побережья Турции затонуло судно, есть погибшие

На борту сухогруза, который следовал из российского порта Азов под панамским флагом в турецкую провинцию Самсун, находились 11 украинцев и двое граждан Азербайджана. Первоначально также сообщалось, что на судне были двое россиян, однако эту информацию опроверг МИД РФ.

"По данным береговой охраны Самсуна (турецкой провинции), среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась. По последним данным, на судне было 11 граждан Украины и двое — Азербайджана", — сказала ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

Сигнал бедствия был получен береговой охраной около 8:00 по местному времени. Речь идет о судне "Волга-Балт-214", уточнили в администрации турецкой провинции Самсун. Морской транспорт потерпел крушение в 148 километрах от побережья Самсуна.

Семь человек были спасены, четверо пропали без вести, еще двое погибли, сообщают турецкие власти. О гражданстве погибших не говорится.

Между тем посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что на судне находились 11 граждан Украины. Четверо из них погибли. Эту информацию приводит телеграм-канал "Дождь".