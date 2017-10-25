У ближайшего круга Путина нашли активы на 24 млрд долларов

Большинство из фигурантов расследования OCCRP имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ.

Совокупное богатство ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина составляет почти 24 млрд долларов (около 20 млрд евро).

Это следует из расчетов сотрудников Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), проведенных с опорой на их собственное расследование и на рейтинги Forbes за 2017 год.

Большинство из фигурантов публикации имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ.

От Ротенбергов до Тимченко

Речь в расследовании OCCRP, в частности, идет об Аркадии и Борисе Ротенбергах. Их совокупное состояние составляет около 3,6 млрд долларов (порядка 3 млрд евро).

Так, компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга является единственным подрядчиком работ по проектированию и строительству моста через Керченский пролив в Крым. Кроме того, в марте 2016 года издание Meduza связало интерес одной из компаний Ротенберга к аэропорту "Домодедово" с арестом владельца воздушной гавани Дмитрия Каменщика.

В публикации OCCRP фигурирует также Геннадий Тимченко, занимающий, по версии журнала Forbes, четвертое место в списке богатейших людей России. Его состояние оценивается в 16 млрд долларов (13,6 млрд евро). Тимченко — владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в инфраструктуру, энергетические и транспортные сектора. Через Volga Group он владеет акциями газодобывающей компании "Новатэк", железнодорожной "Трансойл" и угледобывающей "Колмар".

Кроме Ротенбергов и Тимченко, к ближайшему кругу Путина принадлежат еще восемь человек, включая предпринимателя Юрия Ковальчука, владельца недвижимости в Москва-Сити Ильгама Рагимова, дочерей президента — Марию и Катерину, его двоюродного брата Игоря и сына другого двоюродного брата главы государства — Михаила.

Приближенные "в тени"

Отдельно OCCRP пишет о "возможных приближенных" Путина, которые "владеют огромными активами", однако при этом остаются "вне поля зрения общественности" и испытывают трудности "с объяснением происхождения своего богатства". Применительно к ним у авторов расследования возникает главный вопрос: действительно ли их активы принадлежат им, или они просто доверенные лица российского президента.

В эту подкатегорию входят три человека: Сергей Ролдугин, Михаил Шеломов и Петр Колбин. Ролдугин, в частности, фигурировал в "панамских досье". Так, в разделе архива, посвященном РФ, в частности, сообщалось, что окружение Путина вывело из России не менее двух миллиардов долларов через офшорные компании, оформленные на виолончелиста и друга главы российского государства.

Михаил Шеломов — сын двоюродной сестры Путина по материнской линии,. Он владеет долями в банке "Россия" и страховой компании "Согаз".

Как следует из публикаций "Дождя", Петр Колбин — друг детства Путина, третий по объему активов акционер крупнейшей энергетической группы Gunvor и коллега Геннадия Тимченко.

Кто стоит за расследованием?

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности — некоммерческий проект, объединяющий ряд региональных центров расследовательской журналистики и независимых СМИ. OCCRP получает поддержку в виде грантов Фонда демократии ООН, Агентства США по международному развитию (USAID), Института "Открытое общество" (Open Society Foundations).