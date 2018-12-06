06.12.2018, 08:30

У берегов Японии столкнулись два военных самолета США

 (1)
Gazeta.ru
EST 3
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США
AP

У побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130, сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.

РИА ”Новости” уточняет, что столкновение произошло в 2.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет.

Позже спасатели обнаружили в районе столкновения двух военных. Состояние обнаруженного последним военного в данный момент не уточняется. Военный, которого нашли ранее, предположительно находится в сознании.

Отмечается, что в общей сложности на борту самолетов находились семь человек.

В данный момент ведется поисковая операция, о причинах инцидента не сообщается.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии