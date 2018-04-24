У берегов Нигерии пираты захватили 12 членов экипажа голландского судна

Пираты недалеко от нигерийского порта Порт-Харкорт, в Гвинейском заливе, напали на грузовой корабль, принадлежащий голландской компании ForestWave, и захватили 12 из 14 членов экипажа, сообщает NL Times.

По информации издания, инцидент произошел еще в минувшую субботу, 21 апреля, однако широкой общественности и прессе о нем стало известно только сейчас.

На данный момент о состоянии захваченных моряков и их местоположении ничего неизвестно. Компании, которой принадлежит судно, до сих пор не удалось связаться с похитителями.

"Мы обеспокоены судьбой нашего экипажа и находимся в постоянном контакте с членами семей моряков", — заявили в ForestWave и подчеркнули, что руководство компании взаимодействует с местными и международными властями.

Официальный представитель ForestWave в разговоре с журналистами уточнил, что все члены экипажа являются иностранцами. Он также отметил, что компания воздержится от дальнейших комментариев по поводу произошедшего, чтобы не ставить под угрозу судьбу моряков.

В завершении собеседник издания добавил, что двое оставшихся членов экипажа, которые не попали в плен, смогли доставить судно в порт назначения.