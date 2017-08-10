У Белого дома установили гигантского надувного цыпленка с прической Трампа

В Вашингтоне на газоне у Белого дома установили девятиметрового надувного цыпленка с прической, как у президента Дональда Трампа, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на радиостанцию KTSA.

Идея установить фигуру цыпленка принадлежит режиссеру Тарану Сингху Бра. Отмечается, что он пять месяцев добивался разрешения на проведение протеста у Секретной службы Белого дома.

”Мы здесь, чтобы раскритиковать президента как слабого и неэффективного лидера”, — сказал Бра.

По его словам, Трамп боится обнародовать свою налоговую декларацию, боится наладить отношения с Владимиром Путиным, а теперь ”играет в игры с Северной Кореей”.

Отмечается, что фигура привлекала большое внимание СМИ и пользователей социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп дважды в день получает папку с подборкой положительных отзывов о своей работе.