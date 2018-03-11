У базы Хмеймим сбили пытавшийся атаковать военных беспилотник

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи беспилотника, сообщило издание Al Masdar. ПВО базы сбила беспилотник со взрывным устройством на подлете к базе.

Пока непонятно, какая именно группировка боевиков стояла за этим нападением, передает "Интерфакс".

Al Masdar ссылается на сирийский правительственный источник и очевидцев. На беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системам ПВО базы удалось перехватить дрон до того, как он смог достичь территории базы.

6 января стало известно, что российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии "Хмеймим" и "Тартус". По данным Минобороны, 10 ударных дронов приближались к российской авиабазе "Хмеймим", еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Три дрона были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

Пострадавших и материального ущерба на российских военных объектах не было, информировало оборонное ведомство.

Позднее Минобороны объявило о ликвидации террористов, организовавших налет дронов на российскую базу.