У администрации Порошенко прошел митинг протеста против запрета ”ВКонтакте”

В Киеве у здания администрации президента Украины состоялась акция протеста против блокировки социальной сети ”ВКонтакте”. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает ”Информатор”.

Как отмечает ресурс, на митинг собрались в основном школьники и студенты. Участники мероприятия скандировали лозунги ”Запрещать запрещено!” и ”Слава свободной диванной армии”, написала на своей странице в Facebook жительница Киева Светлана Соколова.

”По словам участников, они общаются через соцсеть "ВКонтакте" с участниками АТО (антитеррористической операции — так украинские власти называют боевые действия в Донбассе — прим. ”Ленты.ру”), а запрет является первым шагом к цензуре”, — добавила она.

В тот же день министр связи самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктор Яценко прокомментировал ограничения на использование российских соцсетей, заявив, что Киев пытается создать тотальную информационную блокаду для жителей Украины и Донбасса, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее в тот же день сообщалось, что в Днепропетровской области Украины сотрудники фирм по обслуживанию компьютерной техники предлагают клиентам восстановить доступ к российским социальным сетям за деньги.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил сервисы ”Яндекса” и Mail.Ru Group, а также социальные сети ”Одноклассники” и ”ВКонтакте” на территории страны. В тот же день часть провайдеров уже заблокировали российские соцсети.