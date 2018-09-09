У 47 злостных латвийских неплательщиков алиментов отобрали водительские права

В отношении еще ста должников по алиментам начат административный процесс — для них запрет на вождение вступит в силу в сентябре, сообщает "Новости LNT". "Те должники, кто не придет и не договорится с нами, рано или поздно придут к тому, что в отношении них будет применен запрет на водительские права", — заявил административный директор фонда Эдгарс Лицитис.

Фонд признает: после внедрения таких санкций, количество должников по алиментам начало уменьшаться: более 3000 лиц стали выплачивать алименты, а еще около 500 человек заключили соглашение о выплате долга. Таким образом, за два неполных года государству удалось вернуть свыше 10 млн евро. "Если мы посмотрим на конкретные цифры, то в сентябре вернем пять миллионов, и годовой прирост составит 30%", — добавил Лицитис.