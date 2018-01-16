Тысячу юных датчан обвиняют в распространении порно в "Фейсбуке"

Более тысячи молодых людей в Дании могут оказаться на скамье подсудимых по обвинению в распространении порнографических материалов.

По данным правоохранителей, подозреваемые распространяли видео секса двух 15-летних школьников, обмениваясь им в мессенджере "Фейсбука".

Полиция сообщила, что им вменяется распространение детской порнографии, поскольку подросткам, запечатленным на видео, не исполнилось 18-ти лет.

Об инциденте с видео датская полиция узнала от американских властей, которые, в свою очередь, получили информацию от Facebook.

В общей сложности по этому делу проходят 1004 человека. По данным полиции, они обменивались порнороликом в мессенджере осенью прошлого года.

Некоторым подозреваемым уже исполнилось 18 лет, поэтому в полицейские участки их вызвали лично. Подростки младше 18 лет были уведомлены через родителей.

Представитель датской полиции заявил, что это дело должно послужить предупреждением молодежи о последствиях, которые могут возникнуть в результате обмена секс-видео.

В случае признания вины подозреваемым грозит условный тюремный срок примерно на 20 дней.

Также, если их признают виновными, они на 10 лет окажутся в списке людей, уличенных в распространении детской порнографии.

Между тем в Дании начали звучать призывы прикладывать большие усилий для предотвращения случаев так называемой "порномести", когда отвергнутые любовники в отместку выкладывают в сеть интимные фото и видео своих бывших без их разрешения.