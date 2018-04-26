Тысячи людей вновь вышли на улицы Еревана

В Ереване в четверг возобновились акции гражданского неповиновения действующим властям, организованные лидером протестного движения, депутатом парламента Николом Пашиняном.

Как передал корреспондент "Интерфакса", тысячи людей уже вышли на улицы, проводят шествия.

Накануне на митинге Пашинян призвал сторонников в четверг вновь выйти на акцию, перекрывать дороги, парализовывать автомобильное движение. "Мы требуем капитуляции Республиканской партии", — сказал он.

Республиканская партия — правящая партия в Армении, обладающая большинством голосов в парламенте. Ее представитель Карен Карапетян стал исполняющим обязанности премьера после того, как Серж Саргсян ушел в отставку с поста главы правительства на фоне массовых протестов.