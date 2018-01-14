Тяжелое наследие "Исламского государства"

Хотя в военном плане исламисты потерпели в Сирии и Ираке сокрушительное поражение, их идеология до сих пор жива - к примеру, в умах детей, выросших на подконтрольных ИГ территориях.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке практически уничтожена. По данным армии США, в обеих странах джихадисты потеряли 98 процентов находившихся под их контролем территорий. Сирийские, иракские и американские военные намерены отбить у ИГ и оставшиеся два процента. С этой целью армия США за неделю с 29 декабря по 5 января нанесла по этим территориям массированные авиаудары.

"В результате были уничтожены тактические группы боевиков, три штабных и командных центра, несколько минометов, орудий и крупнокалиберных пулеметов, линии связи, входы в туннели, транспортные средства", — указала пресс-служба штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии международной коалицией во главе с США.

"ИГ теряет свой блеск"

"Исламское государство" разгромлено, сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт. В то же время она подчеркнула, что работа еще не завершена: нужно во что бы то ни стало предотвратить возрождение группировки в будущем. Однако достигнуть этой цели будет непросто: ведь даже в случае физического уничтожения ИГ исламистская идеология продолжает жить.

Как отмечается на сайте Пентагона, ИГ является организацией с долгосрочной стратегией, которая обеспечивает свою преемственность с помощью своего рода "системы франшиз": "Несмотря на то, что ИГ со своим халифатом потерпело крах, мы видим, что во всем мире происходят события, так или иначе связанные с деятельностью ИГ". Поэтому сейчас основной задачей должна стать борьба с имиджем ИГ как привлекательной организации. Пентагон весьма высоко оценивает свои шансы на успех. "После физического разгрома халифата известный во всем мире "бренд" "ИГ" стал терять свой блеск. Этому также способствуют рассказы людей о страшной жизни под контролем исламистов", — говорится в заявлении оборонного ведомства США.

И все же группировка еще до конца не побеждена. Джихадисты снова возвращаются к своей старой стратегии — скрытой партизанской войне, сообщает катарская международная телекомпания Al Jazeera. Добровольцы до сих пор пытаются примкнуть к ИГ, однако сейчас им сложно это сделать ввиду хорошо укрепленной турецко-сирийской границы.

Психологические травмы

Помимо добровольцев, которые вливаются в ряды ИГ из-за границы, спецслужбы Сирии и Ирака озабочены еще одной проблемой, в частности, последствиями идеологического и психологического влияния ИГ на местных жителей. Стоит отметить, что в большинстве захваченных боевиками районов исламисты господствовали не более трех лет подряд. Однако для молодых людей три года — большой срок, особенно для совсем маленьких детей, которые в раннем возрасте стали свидетелями насилия со стороны джихадистов — к примеру, публичных наказаний и казней, отличавшихся особой жестокостью.

"Даже если они сами и не подверглись индоктринации в духе ИГ, у них могут сохраниться воспоминания о жизни в зоне боевых действий", — отмечает в интервью журналу Al-Monitor Дан Веггеманс, сотрудник Института безопасности и глобальной политики Лейденского университета в Нидерландах.

Дети джихадистов: потерянное поколение?

В период господства на этих территориях боевиков ИГ у молодых людей не было возможности получить образование: вместо того, чтобы учиться читать и писать, они учились стрелять. "Весьма вероятно, что там подрастает потерянное поколение", — указывает в интервью Al Jazeera Надим Хоури, эксперт международной правозащитной организации Human Rights Watch. В то же время оставить пережитое позади не могут и многие взрослые. "Им сложно переосмыслить прошлое", — поясняет Хоури.

С проблемой "потерянного поколения" — правда, в несколько иной форме — в ближайшее время может столкнуться и Европа. Речь идет о сотнях детей, которые ранее выехали в Сирию или Ирак вместе с родителями, или же уже родились там, среди боевиков ИГ.

Европейские страны решают этот вопрос по-разному. К примеру, Бельгия намерена разрешить въезд на свою территорию всем детям в возрасте до 10 лет. Условием для этого должен стать анализ ДНК, подтверждающий, что они действительно являются детьми бельгийских граждан, воевавших на стороне террористов. А в декабре 2017 года троих детей предположительного боевика ИГ с французским паспортом на самолете отправили назад в Париж: до этого онисодержались в заключении в Ираке.

Как Германия готовится к возвращению детей боевиков ИГ?

Германия также добивается возвращения детей немецких джихадистов. В то же время глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) предупреждает: подростки, долгое время находившиеся среди джихадистов, были социализированы соответствующим образом и подверглись индоктринации в духе ИГ. Возвращая их, Германия "может вырастить у себя поколение джихадистов", заявил Масен в середине октября. Какие именно меры будут приняты в ФРГ, впрочем, пока неясно. Ожидается, что конкретные предложения от политиков поступят после того, как им удастся сформировать новую правительственную коалицию.