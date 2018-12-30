Тяжелая авария в Финляндии: погибли трое россиян — двое взрослых и ребенок(27)
В результате аварии, случившейся в субботу вечером в северной части города Оулу, погибли трое, сообщает полиция. В ДТП столкнулись легковая машина и грузовик.
В результате аварии, случившейся в субботу вечером в северной части города Оулу, погибли трое, сообщает полиция. В ДТП столкнулись легковая машина и грузовик.
Легковой автомобиль был настолько деформирован, что полиция не сразу обнаружила всех погибших.
Жертвы — мужчина и женщина 1980 года рождения, а также ребенок школьного возраста. Все — граждане России, передает Yle.
По сообщению полиции, погибшие опознаны. Сведения переданы российским властям.
ДТП произошло на участке между мостами Хаукивяюля и Кииминкийоки. Ехавший с южной стороны легковой автомобиль, согласно полиции, ударился боком в лобовую часть грузовика. Служба спасения получила сигнал около трех часов.
Полиция не знает, почему машина вылетела с полосы. В момент аварии дорожное полотно было скользким, со снежной жижей.
Водитель грузовика не пострадал.
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