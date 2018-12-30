Тяжелая авария в Финляндии: погибли трое россиян — двое взрослых и ребенок

Легковой автомобиль был настолько деформирован, что полиция не сразу обнаружила всех погибших.

Жертвы — мужчина и женщина 1980 года рождения, а также ребенок школьного возраста. Все — граждане России, передает Yle.

По сообщению полиции, погибшие опознаны. Сведения переданы российским властям.

ДТП произошло на участке между мостами Хаукивяюля и Кииминкийоки. Ехавший с южной стороны легковой автомобиль, согласно полиции, ударился боком в лобовую часть грузовика. Служба спасения получила сигнал около трех часов.

Полиция не знает, почему машина вылетела с полосы. В момент аварии дорожное полотно было скользким, со снежной жижей.

Водитель грузовика не пострадал.