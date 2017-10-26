Twitter запретил рекламу с аккаунтов Russia Today и Sputnik

Компания Twitter решила запретить рекламу со всех аккаунтов, принадлежащих российской телекомпании Russia Today (RT) и агентству Sputnik. Как поясняется в заявлении Twitter, такое решение было принято из-за предполагаемого вмешательства этих медиакомпаний в президентские выборы в США.

"Это решение основано на нашем исследовании ситуации с выборами 2016 года в США и заключении разведки, что и Russia Today, и Sputnik пытались вмешиваться в процесс выборов, действуя в интересах российского правительства", — сообщили в компании.

В заявлении Twitter говорится, что решение о блокировки рекламы с аккаунтов Russia Today и Sputnik будет реализовано немедленно.

В Twitter подчеркнули, что это решение далось нелегко, компания пообещала отправить на благотворительные цели 1,9 млн долларов дохода от продажи рекламы RT и Sputnik с 2011 года.

"Я, признаться, не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы, мне казалось это теорией заговора. Но Twitter только что сам в этом признался. Очень жаль. Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер", — заявила руководитель RT Маргарита Симоньян агентству РИА Новости.

Одновременно с объявлением о запрете рекламы RT опубликовала статью "Как Twitter уговаривал RT серьёзно вложиться в рекламу под американские выборы".

В частности, в материале говорится, что представители Twitter сами активно "предлагали RT шанс "занять свою позицию": чем больше денег потратит канал, тем больше американских избирателей он сможет охватить в Twitter".

Значительная часть опубликованного в начале этого года доклада американских спецслужб о российском вмешательстве в выборы американского президента была посвящена RT и Sputnik.

В документе говорилось, что ГРУ использовала хакера Guccifer 2.0, а также сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы сделать публичными украденные в ходе кибератак данные, а также распространить их в СМИ.

По мнению спецслужб США, действия Москвы были направлены на помощь избранному президенту США Дональду Трампу и дискредитацию его соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон.