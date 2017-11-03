Twitter усилил ”защитные меры” после исчезновения аккаунта Трампа

Twitter сообщил, что усилил защитные меры, чтобы предотвратить исчезновение страниц, как это произошло с аккаунтом президента США Дональда Трампа.

”Мы внедрили защитные меры, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем. Мы не может поделиться всеми деталями о нашем внутреннем расследовании или обновлениями в защитных мерах, но воспринимаем такое серьезно”, — говорится в сообщении.

Ранее Twitter сообщил, что аккаунт Трампа на 11 минут был ”непреднамеренно деактивирован из-за ошибки сотрудника” соцсети.