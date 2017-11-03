03.11.2017, 22:08

Twitter усилил ”защитные меры” после исчезновения аккаунта Трампа

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Gazeta.ru
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Handout, Reuters

Twitter сообщил, что усилил защитные меры, чтобы предотвратить исчезновение страниц, как это произошло с аккаунтом президента США Дональда Трампа.

”Мы внедрили защитные меры, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем. Мы не может поделиться всеми деталями о нашем внутреннем расследовании или обновлениями в защитных мерах, но воспринимаем такое серьезно”, — говорится в сообщении.

Ранее Twitter сообщил, что аккаунт Трампа на 11 минут был ”непреднамеренно деактивирован из-за ошибки сотрудника” соцсети.

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