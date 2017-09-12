"Тверской стрелок" приговорен к пожизненному сроку за убийство 9 человек

Тверской областной суд во вторник приговорил к пожизненному заключению 45-летнего москвича Сергея Егорова, убившего девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино, передал корреспондент "Интерфакса".

Первые пять лет Егоров проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима.

Суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 10 млн рублей. Кроме того, принято решение о компенсации материального ущерба на сумму 277 тыс. рублей.

Адвокат осужденного отметил, что пока не знает, станет ли защита обжаловать приговор, это решение будет принято позже.

Егорову были предъявлены обвинения по статье УК "Убийство двух и более лиц".

Выступая в ходе процесса, он неоднократно просил прощения, хотя и говорил, что прощения не заслужил. Егоров выражал готовность нести любое наказание, включая смертную казнь, на которую в РФ действует мораторий.

По версии следствия, в ночь на 4 июня Сергей Егоров находился на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "50 лет Октября" поселка Редкино Конаковского района Тверской области, где в компании местных жителей и их гостей распивал спиртные напитки. Во время ссоры он, вооружившись охотничьим ружьем "Сайга-12С", расстрелял девять человек, находившихся во дворе и помещениях дома. Все они погибли на месте от полученных ранений.

Егоров был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

По результатам проведенной комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы Егоров признан вменяемым.