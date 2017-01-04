Власти Турции заявили, что сумели установить личность человека, убившего в новогоднюю ночь почти 40 человек в стамбульском ночном клубе.

По словам министра иностранных дел Турции Мехмета Чавушоглу, правоохранительные органы страны уже знают, кто совершил преступление. При этом никакой конкретной информации о стрелке министр не привел.

Пока что задержать подозреваемого не удалось. Всего по подозрению в причастности к случившемуся власти Турции задержали в общей сложности примерно 20 человек, но стрелка среди них не оказалось.

Неизвестный начал стрелять по посетителям ночного клуба в Стамбуле в ночь на 1 января. Всего, как сообщалось ранее, стрельба продолжалась около семи минут. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.

Нападение началось с убийства охранника на входе в клуб. Сообщения с места событий свидетельствуют о том, что мужчина использовал более ста патронов, стреляя без разбора по посетителям клуба и добивая раненых.

Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Она ранее уже брала на себя ответственность и за другие нападения на жителей Турции.