13.06.2018, 08:34

Турция запустила газопровод в обход России

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Lenta.ru
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Иллюстративное фотоFoto: GLEB GARANITŠ, REUTERS

В турецкой провинции Эскишехир состоялось торжественное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу. Об этом сообщает агентство Anadolu.

”TANAP — результат наших общих усилий, а также предвестник новых проектов”, — объявил во время церемонии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и напомнил, что этот газопровод также называют энергетическим Шелковым путем. По словам турецкого лидера, первоначальная пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров газа в год, большая часть газа (10 миллиардов) пойдет в Европу.

Также Эрдоган подчеркнул, что благодаря TANAP, страна превратится из ”транзитера газа в государство, вносящее вклад в каждый этап энергетической цепи от производителя до потребителя”.

TANAP является альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу — трубопроводу ”Турецкий поток”. Трансанатолийский трубопровод — часть Южного газового коридора. Предполагается, что по нему будет поставляться топливо из Каспийского региона через Грузию и Турцию в страны Евросоюза.

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