Турция заблокировала Википедию

На территории Турции с 29 апреля заблокирован доступ к интернет-энциклопедии Википедия, передает Hurriyet.

Сайт был заблокирован около 8 часов утра по местному времени в рамках административной меры местных властей.

Отмечается, что на данный момент судебного решения о блокировке нет. По мнению правозащитных организаций, ограничение доступа к Википедии было осуществлено в целях цензуры.

Ранее сообщалось, что президента Турции Реджепа Эрдогана переименовали в ”диктатора” в Википедии после оглашения результатов конституционного референдума.