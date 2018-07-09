Турция сменила форму правления, Эрдоган получил еще больше полномочий

В понедельник, 9 июля, Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу президента Турции и официально стал главой государства. Торжественная церемония проходила в турецком парламенте, передает агентство Anadolu. Вместе с тем в Турции сменилась форма правления — на президентскую республику. Таким образом, президент страны получил больше полномочий, а должность премьер-министра упразднена.

В ходе голосования на президентских выборах действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,59% голосов избирателей.

В апреле 2017 года в Турции состоялся референдум, на который был вынесен вопрос перехода от парламентской к президентской форме правления. В итоге более половины турецкий граждан поддержали инициативу.

Церемония инаугурации Эрдогана официально закрепила переход к президентской форме правления. Вместе с тем упразднена должность премьер-министра.