09.07.2018, 21:55

Турция сменила форму правления, Эрдоган получил еще больше полномочий

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Gazeta.ru
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Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip ErdoganFoto: MURAD SEZER, REUTERS

В понедельник, 9 июля, Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу президента Турции и официально стал главой государства. Торжественная церемония проходила в турецком парламенте, передает агентство Anadolu. Вместе с тем в Турции сменилась форма правления — на президентскую республику. Таким образом, президент страны получил больше полномочий, а должность премьер-министра упразднена.

В ходе голосования на президентских выборах действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,59% голосов избирателей.

В апреле 2017 года в Турции состоялся референдум, на который был вынесен вопрос перехода от парламентской к президентской форме правления. В итоге более половины турецкий граждан поддержали инициативу.

Церемония инаугурации Эрдогана официально закрепила переход к президентской форме правления. Вместе с тем упразднена должность премьер-министра.

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