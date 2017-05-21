Турция разрешила украинцам приезжать без виз и по внутренним документам

Турция официально разрешила гражданам Украины, являющимся держателями ID-карт, въезжать на свою территорию по внутренним документам и без виз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

В качестве подтверждения своих слов он прикрепил к посту ссылку на соглашение между Киевом и Анкарой, которое опубликовало официальное турецкое правительственное издание Resmi.

Из договоренности следует, что украинцы могут пребывать на территории Турции без виз 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Соколюк отметил, что нота МИД, в которой указана дата начала поездок, пока не поступала. По его прогнозу, она должна прийти в течение одной-двух недель.

Кабмин Украины утвердил соглашение с Анкарой, закрепляющее за гражданами страны право посещать Турцию по внутренним ID-паспортам и без виз, 17 мая, сообщает ”РБК-Украина”. Соответствующая договоренность была достигнута в марте.

До этого украинцам для поездки в Турцию был необходим загранпаспорт. Туристическая виза для пребывания в республике менее двух месяцев не требовалась.

Выдача ID-карт, призванных заменить бумажный паспорт, началась на Украине в январе 2016 года. Она содержит биометрические данные владельца, его фотографию, информацию о месте проживания и семейном положении. Издание ”Страна.ua” сообщало, что, по состоянию на 11 мая, в республике выдано свыше 460 тысяч документов нового образца. Цена его оформления составляет от 87 до 174 гривен (180-370 рублей).