Турция: подозреваемый в убийстве российского пилота осужден на пять лет

В Турции суд Измира приговорил Альпарслана Челика, подозреваемого в убийстве российского пилота Олега Пешкова в ноябре 2015 года, к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием, сообщает газета Habertürk. Всего в деле было 18 обвиняемых.

Дело о причастности Альпарслана Челика к гибели российского летчика Пешкова не рассматривалось, расследование по нему продолжается, уточнил адвокат Мурат Устюндаг в комментарии РИА "Новости".

31 марта члена ультраправой организации "Серые волки" Челика и еще 13 человек задержали в одном из ресторанов Измира за нарушение закона об оружии: у них обнаружили пять автоматов, четыре пистолета и две рации.

Как сообщает Hürriet, по тому же делу к пяти годам тюрьмы приговорены еще семь человек, один из задержанных получил полтора года тюрьмы, еще два человека — 10 месяцев, остальные были оправданы.

Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, после чего катапультировавшегося летчика расстреляли с земли. Погибшему пилоту было присвоено звание Героя России.

Сразу после инцидента ответственность за смерть пилота взял на себя Альпарслан Челик, но позже отказался от своих слов. Во время следствия он заявлял, что не убивал летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову.

В апреле 2016 года турецкая полиция арестовала Челика за незаконное ношение и хранение оружия. Сам подсудимый во время следствия отрицал предъявленные обвинения. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявлял, что Челик был задержан по совокупности обвинений, напомнив о его старом признании в убийстве пилота.