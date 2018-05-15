15.05.2018, 08:10

Турция отозвала послов из США и Израиля после событий в секторе Газа

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Deutsche Welle
EST
Türgi lipp
Türgi lippFoto: OZAN KOSE, AFP

Турецкие послы в Вашингтоне и Тель-Авиве отозваны для консультаций в Анкару. Эрдоган назвал гибель десятков протестующих палестинцев "геноцидом" со стороны Израиля.

Турция отзывает для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Об этом вечером в понедельник, 14 мая, заявил вице-премьер турецкого правительства Бекир Боздаг.

Чуть ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Великобританию назвал действия Израиля по отношению к палестинцам "геноцидом". "То, что делает Израиль, — это геноцид. Неважно, с какой стороны это исходит — от США или Израиля — я проклинаю эту гуманитарную драму, этот геноцид", — подчеркнул Эрдоган. Турецкий лидер объявил также, что Анкара созывает экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) в связи с событиями в секторе Газа.

За считанные часы до открытия посольства США в Иерусалиме, на границе Израиля и сектора Газа вспыхнули протесты. По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, к вечеру 14 мая в ходе беспорядков погибли не менее 58 палестинцев, еще более 2700 были ранены. По свидетельствам очевидцев, в нескольких местах палестинцы пытались перерезать пограничные заграждения и прорваться в Израиль. Сообщается, что израильские солдаты стреляли по протестующим.

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