Турция объявила о наступлении на курдов в Сирии

Турецкие войска объявили о начале наземной операции против курдов на севере Сирии на следующий день после авиаударов. Курды утверждают, что отбили наступление.

Турецкие власти сообщили, что перешли границу с Сирией из турецкой деревни Гульбаба и вошли в сирийский город Африн на второй день операции "Оливковая ветвь" против курдов из ополчения "Сирийские демократические силы".

О том, что военные вошли в сирийский район, контролируемый курдами, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Курды сообщают, что отразили нападение и заставили турецких военных отступить за пределы границ.

Обострение ситуации в регионе может привести к прямому конфликту с союзником Турции по НАТО — США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение.

Некоторые из отрядов курдов помогали США в борьбе с группировкой "Исламское государство".

В субботу турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по позициям курдов в Африне.

Турция последние несколько месяцев угрожала военной операцией против курдского ополчения в Сирии, которое Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана — запрещенной в Турции организации, выступающей с 1984 года за курдскую автономию. Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из региона Африн на севере Сирии, который те занимают с 2012 года.

Ополчение отрицает прямую политическую или военную связь с РПК.

США также отвергают утверждения Турции относительно сирийских курдов, которых американские военные считают одними из самых надежных союзников в борьбе с ИГ.

Сирийские власти предостерегли Турцию от любой военной кампании и пригрозили сбивать турецкие военные самолеты.

Российская реакция

Россия, поддерживающая режим Башара Асада в Дамаске, заявила, что не будет вмешиваться в конфликт в Африне.

Чего добивается Турция?

Несмотря на то, что Турция входит в коалицию во главе с США, которая борется с ИГ в Сирии, Анкара всегда возражала против участия в ней курдов и пыталась предотвратить захват курдами примыкающих к турецкой границе районов Сирии.

В 2016 году турецкая армия поддержала наступление сил сирийской оппозиции на позиции джихадистов в районе городов Джараблус и Аль-Баб. Тогда же турецкая армия воспрепятствовала наступлению сирийской оппозиции в направлении Африна.

США убедили Турцию воздержаться от попыток вытеснить курдов из города Манбидж, населенного преимущественно арабами. При этом США убедили курдов отвести свои силы к востоку от реки Евфрат. Однако турецкие официальные лица утверждают, что курды остались на своих позициях.

Подтолкнуть Турцию к решению о наступлении на позиции курдского ополчения в районе городов Африн и Манбидж могло недавнее известие о том, что курды вольются в новые приграничные силы безопасности на востоке Сирии, создаваемые США с заявленной целью предотвращения возрождения остатков ИГ.

Эти силы, как планируется, будут насчитывать около 30 тысяч человек, и половину из них составят курды.

Эта новость привела в ярость правительство Турции. Президент Эрдоган назвал это формирование "армией террора" и заявил, что оно лишь названием отличается от прежнего курдского ополчения, которое, в свою очередь, он отождествляет с РПК.

Правительство Сирии, которое в основном избегает конфликтов с курдами, назвало решение о создании новых сил грубым нарушением своего суверенитета. Россия также предупредила, что, с ее точки зрения, речь идет о шаге в направлении расчленения Сирии.

По турецким данным, в районе города Африн размещено от 8 до 10 тысяч курдских ополченцев.

Неясно также, остаются ли в районе города Манбидж американские военные, где они были размещены в прошлом году.