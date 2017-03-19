Турция обвинила Германию в поддержке госпереворота

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что отказ спецслужб Германии признать причастность Фетхуллаха Гюлена к попытке военного переворота в Турции говорит об их поддержке его организации, передает Reuters.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Калль заявил, что нет никаких доказательств в причастности Гюлена и его сторонников к военному перевороту.

”Турция пытается на всех уровнях убедить нас в этом. Но это до сих пор не удалось”, — заявил Калль.

По словам Калына, эти комментарии говорят о поддержке ФРГ госпереворота.

”Это попытка аннулировать всю информацию, которую мы им предоставили. Почему они защищают их? Потому что это полезные инструменты для Германии, которые они могут использовать против Турции”, — заявил пресс-секретарь Эрдогана.

Очередной виток напряженности в отношениях Германии и Турции возник, когда в ФРГ были отменены два мероприятия с участием турецких министров.