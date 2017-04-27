Турция: 9000 полицейских отстранены от работы "за связи с Гюленом"

Турецкая полиция отстранила от службы более 9 тысяч сотрудников по подозрен

ию в связях с живущим в Америке исламским проповедником Фетхуллой Гюленом.

В полиции заявили, что это сделано в интересах национальной безопасности.

В июле прошлого года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Фетхуллу Гюлена — своего давнего оппонента.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

Ранее власти Турции задержали более 1000 человек в ходе последней операции против сторонников Гюлена. Это была крупнейшая за последние месяцы полицейская операция.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что операция была нацелена на людей, "внедренных в наши полицейские силы, так называемых тайных имамов".

За время, прошедшее с попытки государственного переворота, власти Турции арестовали более 40 тысяч человек, еще 120 тысяч были уволены или отсранены от работы. Среди них военнослужащие, учителя, полицейские.

Буквально на днях, сразу после референдума, по результатам которого президентские полномочия будут серьезно расширены, парламент Турции продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца.