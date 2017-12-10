10.12.2017, 14:00

Труппа призвала освободить Серебренникова на премьере ”Нуреева” в Большом

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Lenta.ru
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Kirill Serebrennikov
Kirill SerebrennikovFoto: LOIC VENANCE, AFP

На премьере балета ”Нуреев” труппа призвала освободить режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом в своем Facebook написал журналист и писатель Михаил Зыгарь, сообщает Lenta.ru.

”На заднике среди граффити надпись K.Serebr. На сцене композитор Илья Демуцкий, балетмейстер Юрий Посохов и остальные в футболках с Кириллом Серебренниковым”, — написал он.

Премьера балета о танцовщике-невозвращенце Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была пройти 11 июля. О том, что показ не состоится, стало известно 8 июля.

Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта ”Платформа” в 2011-2014 годах. Режиссер находится под домашним арестом с конца августа. 4 декабря судья Олег Гайдар постановил признать законным решение о продлении ареста режиссеру до 19 января.

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