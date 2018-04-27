27.04.2018, 13:51

Трое британских военных подрались в Риге с полицией

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rus.DELFI.lv
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RIIA. MIITING.
Foto: TERJE LEPP

24 апреля вечером в Риге трое офицеров британской армии, находясь в нетрезвом состоянии, подрались с сотрудниками полиции Латвии. Один из военных был задержан, для усмирения другого полицейским пришлось применить перцовый газ, пишет со ссылкой на источники в вооруженных силах газета The Sunday Times.

Посольство Великобритании в Латвии подтвердило порталу Delfi, что проинформировано об инциденте. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил газете, что сейчас идет расследование обстоятельств случившегося, и отказался от дальнейших комментариев.

Военнослужащие (предположительно, лейтенанты или капитаны) находятся в Латвии в составе контингента войск НАТО. Один из них служит в 19-м Королевском артиллерийском полку, двое других — в 4-м Королевском артиллерийском полку. Все трое были задержаны и доставлены в свои воинские части сотрудниками Военной полиции Латвии и Канады. По данным The Sunday Times, их ожидают дисциплинарные взыскания со стороны командования.

Газета отмечает, что британских военнослужащих предупреждают о том, что любые их действия могут быть использованы российскими и про-российскими изданиями для дискредитации войск НАТО в регионе. В Эстонии, пишет The Sunday Times, военнослужащих информировали о риске провокаций со стороны про-российских активистов. В Литве власти расследуют распространение ложной информации о том, что немецкие военнослужащие якобы изнасиловали 15-летнюю девушку.

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"Им было сказано не совершать глупых поступков, но они действовали глупо", — цитирует газета источник в Министерстве обороны Великобритании. Британская сторона считает пьяную драку солдат с латвийской полицией возмутительной, но "не хотела бы, чтобы эта история развернулась в неправильную сторону". "Нужно признать: люди совершают ошибки", — цитирует слова собеседника The Sunday Times.

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