Трое альпинистов погибли на Эвересте

Во время восхождения на Эверест погибли трое альпинистов. Как сообщает The Washington Post, спасательные команды обнаружили тела, как только в горах ослаб ветер, и погода позволила начать поиски.

По словам чиновников в Непале, один из членов экспедиции — американский врач Роланд Йеарвуд — в 2015 году уже попадал под лавину, однако выжил. Сейчас его тело обнаружили недалеко от вершины горы. Также спасатели заявили о смерти словацкого альпиниста Владимира Страбы, а также австралийца Франческо Энрико Маркетти, который скончался от высотной гипоксии (кислородного голодания).

Спасатели продолжают искать индийского альпиниста, который в субботу отделился от группы.

Накануне на Эвересте обрушилась одна из самых известных точек маршрута — ступень Хиллари.