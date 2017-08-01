Три фигуранта дела "банды ГТА" убиты при стрельбе в Мособлсуде

В здании Московского областного суда произошла стрельба, сообщают СМИ. По предварительным данным, стреляли участники процесса по делу "банды ГТА". Сообщается, что по меньшей мере трое нападавших убиты. Официальных данных на этот счет пока нет.

В здании Московского областного суда произошла стрельба во время процесса по делу "банды ГТА". Трое обвиняемых были убиты.

Подмосковное управление МВД России подвердила сообщения СМИ о том, что трое обвиняемых по делу "банды ГТА" были убиты в Мособлсуде, где во вторник произошла стрельба.

"При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены", — сказала Интерфаксу представитель управления Татьяна Петрова.

Ранее Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник также сообщал о трех убитых нападавших, еще двое задержаны. Состояние этих двух задержанных тяжелое.

Все нападавшие — фигуранты уголовного дела "банды ГТА", подтверждает агентство.

Как развивались события

Ранее о том, что в суде произошла перестрелка, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Софью Рубасскую. Адвокат говорила, что слышала не менее 20 выстрелов и видела раненых сотрудников.

"Когда шла по лестнице с третьего на четвертый этаж, увидела раненную-женщину пристава, у нее была кровь на лице. После этого всех находившихся в здании суда вывели на улицу", — рассказывала адвокат Русской службе Би-би-си.

Во время очередного заседания кто-то из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте, после чего прозвучали выстрелы, писал "Московский комсомолец".

Минздрав Московской области позже сообщил, что после нападения на конвой были госпитализированы мужчина и женщина, огнестрельных ранений у них нет. Полиция при этом сообщила, что во время стрельбы в Мособлсуде были ранены сотрудник Росгвардии и и двое полицейских.

Пресс-секретарь облсуда Наталья Осипова сообщила Би-би-си: "Я не знаю, что именно произошло, потому что мы сейчас все находимся за пределами суда — нас эвакуировали".

Осипова уточнила, что в этот момент в суде шло заседание по делу "банды ГТА". "Но где именно произошел инцидент, я не знаю", — оговорилась она.

Как сообщил Би-би-си очевидец, к зданию суда прибыли автомобили реанимации и Следственного комитета. На месте находится большое количество сотрудников полиции.

Дело "банды ГТА"

"Банда ГТА" — группа людей, которые, по версии следствия, совершали убийства на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области (преимущественно на трассе М4 "Дон") в период с мая по ноябрь 2014 года.

Название группа получила по аналогии с героями компьютерной игры Grand Theft Auto.

По версии следователей, участники группы совершили 16 нападений, в которых были убиты 17 человек, еще двое ранены.

Следствие по делу девяти членов "банды ГТА" было завершено в октябре 2015 года. Судебный процесс начался в Мособлсуде в августе 2016 года. На первом заседании все девять подсудимых частично признали свою вину.

Обвиняемые отказались от суда присяжных.