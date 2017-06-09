Три американских бомбардировщика вылетели на Балтику к границам России

Три американских стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании в направлении российских рубежей на Балтике, передает "Интерфакс".



На выполнение очередного задания в регионе Балтийского моря направлены два самолета В-1В и один В-52Н, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Ранее два американских разведывательных самолета США и самолет НАТО дальнего радиолокационного управления провели совместные разведывательные полеты у границ России вблизи Калининградской области.