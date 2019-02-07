Третий "солсберецкий турист", передавший "Новичок" Петрову и Боширову, остался в Британии

Согласно одной из версий, он привез нервный агент "Новичок", использованный в попытке покушения, из России и передал его двум своим коллегам по ГРУ. В то время как Мишкин и Чепига попали на камеры наблюдения в Солсбери в день атаки, насколько известно, кадров с Федотовым нет, что говорит о том, что он не приезжал в Уилтшир, сообщает издание.

"Ранее предполагалось, что Федотов мог проводить разведку, дав знать своим коллегам, когда Скрипали покинули дом в день нападения на них. Также возможно, что 45-летний Федотов, который был на несколько лет старше убийц, руководил операцией с базы в Лондоне", — говорится в статье.

Отметим, имя Сергея Федотова в октябре 2018 года называла "Фонтанка". По данным издания, в январе-феврале 2014 года он совершил путешествие в Чехию одновременно с Петровым Бошировым. В Чехии троица, вероятно, следила за Сергеем Скрипалем, который контактировал с чешскими спецслужбами.

Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон — в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом. Правда, издание сообщало, что он улетел в Москву вместе со своими сообщниками. Эта информация имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать, писала "Фонтанка".

Номер действующего паспорта Федотова на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76 — штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны. Очевидно, что о Федотове рано или поздно объявят официально, а частные расследователи, как и в истории Петрова — Боширова, докопаются до его настоящего имени и биографии, отмечало издание.

4 марта 2018 года в городе Солсбери в Великобритании были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские следователи пришли к выводу, что к их отравлению причастны приехавшие из России Руслан Боширов и Александр Петров. По версии Лондона, эти люди нанесли на ручку двери дома Скрипаля нервно-паралитическое боевое вещество семейства "Новичок". Следы "Новичка" были обнаружены в номере гостиницы, где останавливались Боширов и Петров.

Позже последние двое в интервью российскому телеканалу RT заявили, что к покушению на Скрипалей не причастны, а в Солсбери приезжали как "простые туристы", чтобы посмотреть на "знаменитый солсберецкий собор".

В Кремле также утверждали, что Боширов и Петров не имеют отношения к отечественным спецслужбам. Впоследствии журналисты Bellingcat и The Insider выяснили настоящие имена предполагаемых киллеров — подполковник, Герой России Анатолий Чепига и военный врач ГРУ Александр Мишкин.

В середине января В Евросоюзе согласовали санкции против "четырех офицеров ГРУ", включая Петрова и Боширова. 21 января сообщалось о введении санкций против руководителя ГРУ (Главного управления Генштаба ВС России), его заместителя и еще двоих сотрудников спецслужбы. Непосредственно Петров и Боширов также попали под санкции США в конце 2018 года.