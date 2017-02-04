Треть жителей США назвали Россию недружественным государством, еще 22 процента считают ее врагом своей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

В исследовании приняли участие 7150 жителей Соединенных Штатов. Им предлагалось высказать свое мнение по поводу отношений Вашингтона с 144 странами мира. Каждый респондент должен был отнести 15 случайно выбранных из списка государств к одной из пяти категорий: «союзник», «дружественное государство», «недружественное государство», «враг» или «не знаю».

В списке врагов Россия оказалась на шестом месте (22 процента), а в списке недружественных стран — на втором (33 процента) после Китая (34 процента).

Отмечается также, что среди респондентов, голосовавших на выборах президента США за Хиллари Клинтон, число тех, кто причислил Россию к врагам, почти в четыре раза выше (39 процентов), чем среди сторонников избранного главы государства Дональда Трампа (10 процентов).

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Союзником Россию назвали 3 процента респондентов, 19 процентов определили взаимоотношения стран как дружественные. Еще четверть опрошенных не определились со своей оценкой отношений между Россией и США. Наиболее враждебными по отношению к США странами американцы назвали Северную Корею (57 процентов) и Иран (41 процент).

Наиболее дружественными были названы Канада и Великобритания (55 процентов).

Опрос проводился с 28 января по 1 февраля. Погрешность результатов составляет 1,5 процентного пункта.