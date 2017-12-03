Треть финнов намеренно переплачивает налоги, чтобы получить возврат к Рождеству

Полученные от налоговой деньги, как правило, тратят на рождественские подарки и прочие бытовые нужды, сообщает служба новостей Yle.

Почти треть финнов завышает свой подоходный налог с целью сэкономить к Рождеству в виде возврата налогов.

Согласно опросу, проведенному банковским концерном Nordea, 17% жителей Финляндии регулярно намеренно завышают подоходный налог, еще 17% поступает так время от времени. Переплаченные налоги возвращаются к гражданам в виде налогового возврата, который происходит в декабре, таким образом, многие пополняют свой рождественский бюджет. Согласно опросу, чаще всего сумму, полученную в результате возврата налогов, финны тратят на подарки к Рождеству и прочие бытовые нужды.

В этот вторник,5 декабря, Налоговая выплатит гражданам в общей сложности 2,6 млрд евро возврата.