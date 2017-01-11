Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия никогда не пыталась оказывать на него влияние и что он никак не связан с этой страной.

"Россия никогда не пыталась оказать на меня влияние. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" — написал он в твиттере.

Трамп также добавил, что его нечестные соперники пытаются принизить его победу на выборах, публикуя фейковые новости. По его словам, спецслужбам не стоило допускать утечку этих "фальшивок" в СМИ. "Это был последний выстрел в меня. Мы что, в нацистской Германии живем?", — написал он.

Он добавил, что спецслужбы не должны были допускать утечку в СМИ фальшивых новостей о компромате, якобы собранном на него Россией

Трамп заявил об отсутствии попыток России повлиять на него

Фото: epa/vostock-photo

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия никогда не пыталась оказывать на него влияние и что он никак не связан с этой страной.

"Россия никогда не пыталась оказать на меня влияние. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" — написал он в твиттере.

Трамп также добавил, что его нечестные соперники пытаются принизить его победу на выборах, публикуя фейковые новости. По его словам, спецслужбам не стоило допускать утечку этих "фальшивок" в СМИ. "Это был последний выстрел в меня. Мы что, в нацистской Германии живем?", — написал он.

Ранее в некоторых западных СМИ появились публикации о сборе Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Сначала CNN во вторник сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на Трампа, затем портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета.

Полный текст документа приводится во вторник на сайте BuzzFeed, документ представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор — бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки США. ФБР называло этот источник "заслуживающим доверия". BuzzFeed тем не менее оговаривается и указывает на неточности и явные ошибки в документе.

Трамп назвал статью лживой, и позже в твиттере приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.